Brasil x Paraguai em São Paulo: ingresso mais barato a R$ 200

A primeira partida da seleção brasileira adulta no Itaquerão desde a abertura da Copa do Mundo de 2014 não será um evento barato. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou nesta quinta-feira os detalhes sobre a venda de ingressos para Brasil x Paraguai, marcado para o dia 28. O ingresso mais barato da partida será 200 reais (100 reais a meia entrada). O mais caro, o camarote com serviço, sai por 1.000 reais.

As vendas começam às 10h da próxima segunda-feira pelo site da CBF. Caso ainda haja ingressos disponíveis no dia 22, uma quarta-feira, serão abertos os pontos de venda físicos nos principais estádios do Estado: Morumbi, Allianz Parque, Itaquerão, Vila Belmiro e Pacaembu.

As entradas mais baratas são do setor inferior norte. Do lado oposto, o ingresso sairá por 300 reais, mesmo preço da entrada mais barata para quem quiser assistir ao jogo nas arquibancadas laterais. Na inferior oeste, um ingresso custará 500 reais. Em todos os setores sem serviço há a opção de meia-entrada.

O duelo poderá garantir a classificação do Brasil à Copa do Mundo de 2018, na Rússia e marcará o retorno do técnico Tite ao estádio do Corinthians. O atacante corintiano Angel Romero, maior artilheiro da história do Itaquerão, foi convocado pela seleção paraguaia e também será uma das atrações.

O último jogo da seleção no Brasil pelas Eliminatórias, a vitória sobre a Argentina por 3 a 0 no Mineirão, rendeu mais de 12 milhões de renda, o segundo maior público da história do futebol brasileiro. Confira a lista completa. A seleção brasileira lidera as Eliminatórias com 27 pontos, contra 23 do Uruguai. O Paraguai é só o sétimo colocado. Cinco antes do jogo em Itaquera, o Brasil enfrenta o Uruguai, em Montevidéu.

Setores e preços para Brasil x Paraguai:

Inferior Norte: R$ 200 (Meia-entrada: R$ 100)

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Leste: R$ 400 (Meia-entrada: R$ 200)

Superior Leste: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)

Inferior Oeste: R$ 500 (Meia-entrada: R$ 250)

Superior Oeste: R$ 350 (Meia-entrada: R$ 175)

Oeste Inferior Premium: R$ 700 / Com serviço

Setor Villa Mix: R$ 650 / Com serviço e show de Jorge e Matheus, Pedro e Benício e Israel Novaes.

Camarote: R$ 1.000 / Com serviço / Este valor é por pessoa. Camarote só pode ser comprado completo.

Visitante:

Inferior Sul: R$ 300 (Meia-entrada: R$ 150)