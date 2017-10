Brasil x Chile terá bola especial para o ‘Outubro Rosa’

A seleção brasileira atuará com uma bola diferente na partida desta terça-feira, diante do Chile, a partir das 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela última rodada das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018. O modelo será branco com detalhes em rosa, em apoio ao Outubro Rosa, campanha de conscientização sobre o câncer de mama. A bola já foi vista nos treinos da seleção na capital paulista.