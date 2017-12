Brasil x Alemanha e Galvão animado: os memes do sorteio da Copa

O sorteio dos grupos da Copa do Mundo 2018 aconteceu na tarde desta sexta-feira, em Moscou, na Rússia. Na fase de grupos, o Brasil enfrenta Suíça, Costa Rica e Sérvia. O assunto dominou as redes sociais – e já tem gente comemorando o grupo do Brasil, sofrendo pela possibilidade de a seleção enfrentar a Alemanha ou a Argentina mais adiante no campeonato ou simplesmente criticando o locutor Galvão Bueno, da Rede Globo, que está animadíssimo com a possibilidade do hexa. Confira abaixo algumas piadas que estão circulando na internet:

Agora é hora de ver as datas dos jogos do Brasil pra nois ver se vai ter feriado #WorldCupDraw pic.twitter.com/W8QLEBLUwj — amandaHappy bday Tyler (@twntyonepwlots) December 1, 2017

Só vem feijoada, vamos acabar com o chocolate suíço#WorldCupDraw pic.twitter.com/3UtbaP7bwZ — I NEED KARAMEL BACK (@ForLoveJoMo) December 1, 2017

Sobre o Brasil não tá no grupo da Alemanha #WorldCupDraw pic.twitter.com/X6ZEh1hixf — Lapa (@Rafa_ellee) December 1, 2017

A possibilidade de o Brasil pegar a seleção da Alemanha mais adiante na competição já está aterrorizando a internet:

#SorteioDaCopa #WorldCupDraw Não, não tenho psicológico ainda para ver um jogo Brasil x Alemanha na Copa do Mundo da Rússia 2018 pic.twitter.com/OaGJrHCeKG — Meme é Vida (@MemeeVida) December 1, 2017

Pode pintar um Brasil e Alemanha nas oitavas… #WorldCupDraw pic.twitter.com/iAjNjxPUu9 — Cícero Dantas (@_cicero_dantas) December 1, 2017

Pode rola Brasil VS Alemanha nas oitavas finais : DEUS NOS DEFENDERAY AMÉM #WorldCupDraw pic.twitter.com/8TGZKOFUTN — Ana Caroline (@Euucaroline) December 1, 2017

Possível Brasil x Alemanha nos mata a mata #WorldCupDraw pic.twitter.com/ptAz35vnLS — Ivana Teixeira (@Ivanateixeiraa) December 1, 2017

Já podemos ter Brasil e Alemanha nas oitavas. #WorldCupDraw pic.twitter.com/xLvMBTUfFe — Ana Passos (@PassosAnna_) December 1, 2017

Chance de Brasil e Alemanha na final e nóis tá como #sorteiodacopa #WorldCupDraw pic.twitter.com/Ap9hbzkm9l — 🍒 (@fabgreyberry) December 1, 2017

O pessoal também se empolgou com o grupo B, que tem Portugal e Espanha – todo mundo saiu lembrando as aulas de história:

Portugal e Espanha , brigaram pelo nosso ouro e agora vão brigar pela taça na copa de 2018 Como o Brasil tá: #WorldCupDraw pic.twitter.com/EvqIy6Jvnp — Carminha Sincera 🆗 (@RainhaCarminha) December 1, 2017

Portugal e Espanha vão brigar por quem colonizou mais #WorldCupDraw — Marcella (@germanomarcella) December 1, 2017

Portugal e Espanha jogando

"Minha caravela é melhor do que a sua"

"Minhas colônias tem mais ouros"

"Eu tenho pau Brasil" — Marcella (@germanomarcella) December 1, 2017

Se Portugal e Espanha empatarem, dividindo os pontos, podemos chamar de Tratado de Tordesilhas? — Cesamir Luiz (@SamirLuizz) December 1, 2017

Galvão Bueno, na Globo, deu um espetáculo à parte simulando – e se empolgando com – a possibilidade do Brasil ir para a final:

Pela nona Copa do Mundo seguido, Galvão prevê um Brasil x Argentina na final. — Emanuel Colombari (@ecolombari) December 1, 2017

O Galvão já tá ganhando a Copa pra nós mal esfriou o sorteio bicho eu falo vocês não acreditam. é uma instituição esse homem — Joao (@Joao_Almirante) December 1, 2017

O Galvão fazendo a simulação da Copa 7 meses antes de começar e ele já tá completamente animadaço e loucaço — VG Vasco (@dudurusso) December 1, 2017

Nem bem saíram os grupos da Copa e o Galvão já tá ao vivaço na Globo fazendo simulação ATÉ O TÍTULO. Que ser humano. — Caíque ¯_(ツ)_/¯ (@CaiqueToledo) December 1, 2017

A animação com a Copa já começou:

VEM RUAS ENFEITADAS

VEM CHURRASCOS DA FAMÍLIA

VEM FOLGAS DO TRABALHO VEM COPA DO MUNDO 🇧🇷❤#WorldCupDraw pic.twitter.com/9ZISjNe9Zr — The Last Jedi Virgem (@_senhoralvs) December 1, 2017

“Eu nem me importo mais tanto com a Copa, depois de 2014 eu… O SORTEIO DA COPA CACETE É HEXAAAAAA VAI BRASIIIIIL” pic.twitter.com/vvCBo7zpG7 — Iris deveria estar escrevendo (@irisfigueiredo) December 1, 2017