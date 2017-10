Brasil vira sobre a Espanha e vence na estreia do Mundial sub-17

Em busca do quarto título na Copa do Mundo sub-17 de futebol, a Seleção Brasileira estreou com vitória na competição, que nesta edição é realizada na Índia, na manhã deste sábado. Após sair atrás no placar, a equipe verde e amarela foi atrás do resultado e venceu a Espanha pelo placar de 2 a 1, no Estádio Jawaharlal Nehru, em Cochim.

Sem a presença de seu principal destaque, Vinicius Júnior, que não foi liberado pelo Flamengo para a disputa do torneio, o Brasil manteve a calma e conseguiu a virada para cima dos espanhóis. A Coreia do Norte e a seleção de Níger, outras integrantes do Grupo D, também se enfrentaram neste sábado, com vitória para os africanos por 1 a 0.

Na próxima rodada, os brasileiros tentarão encaminhar a vaga para o mata-mata contra os asiáticos, às 11h30 (horário de Brasília) da próxima terça-feira, também em Cochim. No outro duelo da chave, a Espanha encara Níger, buscando somar seus primeiros pontos na tabela.

O jogo – A Espanha começou a partida imprimindo um grande volume de jogo em seu campo ofensivo. Logo aos dois minutos, Ferrán Torres deu bom passe na entrada da área para Abel Ruiz chutar cruzado e obrigar o goleiro Gabriel Brazão a fazer boa defesa.

Aos quatro, novamente o camisa 7 espanhol distribuiu ótima assistência para a área. Dessa vez, o zagueiro brasileiro Wesley tentou tirar a bola dos pés de Moha, mas acabou empurrando para o próprio gol, inaugurando o marcador para os europeus.

Depois do gol da Espanha, a Seleção Brasileira acordou na partida e passou a ditar o ritmo. Antes de empatar, os comandados de Carlos Amadeu tiveram pelo menos quatro boas chances de gol, em finalizações de Paulinho, Brenner, Alan e Wesley.

Pouco depois da metade da primeira etapa, enfim o gol canarinho saiu. Após cruzamento de Brenner, Lincoln tentou escorar, mas não conseguiu encaixar o chute. Por sorte, a bola bateu no zagueiro espanhol e voltou nos pés do centroavante do Flamengo, que teve apenas o trabalho de balançar o fundo das redes e igualar o confronto.

Nos acréscimos do tempo inicial, Paulinho carimbou o controle do Brasil no jogo, que terminou a primeira etapa com 64% de posse de bola. Marco Antônio enfiou boa bola em profundidade para o atacante do Vasco, que tocou por cima do goleiro Álvaro Fernández e virou a partida.

Na volta para a etapa final, a Espanha pareceu retomar as rédeas do duelo e voltou a pressionar a Seleção. Aos 10, Sergio Goméz aproveitou rebote de escanteio e obrigou Brazão a pular para executar a defesa. Seis minutos depois, foi a vez de Abel Ruiz fazer o arqueiro trabalhar, em defesa com o joelho.

Aos poucos, a equipe verde e amarela conseguiu minimizar a pressão espanhola e passou também a oferecer perigo, tendo um maior volume de jogo. Depois de cobrança de falta de Alan, Vitão cabeceou com perigo, Fernández espalmou para a frente a bola, que sobrou para Matheus Stockl. O zagueiro completou para o gol, mas o árbitro da partida alegou jogo perigoso, já que o jogador do Atlético Mineiro chegou de sola na disputa de bola.

Na reta final da partida, o calor diminuiu a qualidade técnica do confronto, já que os jogadores acusaram a falta de condição física. Antes dos trinta minutos do segundo tempo, ambos os treinadores já tinham realizado todas as substituições. Com isso, o placar permaneceu inalterado até o apito final do juiz, selando a vitória brasileira em sua estreia na competição.

Também neste sábado, mas pela disputa do Grupo C da Copa do Mundo sub-17, a Alemanha derrotou a Costa Rica pelo placar de 2 a 1, com gols de Jann-Fiete Arp e Noah Awuku, para os alemães, e Andrés Gómez, em favor dos costarriquenhos, e assumiu a liderança provisória da chave. No outro duelo do grupo, o Irã encara a seleção de Guiné, às 11h30 (horário de Brasília) deste sábado, em Goa.

(com Gazeta Press)