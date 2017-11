Brasil apenas empata com a Inglaterra em jogo morno

No primeiro jogo de Tite contra um time europeu, a seleção brasileira apenas empatou em 0 a 0 com a Inglaterra no lendário estádio de Wembley, em Londres, no último amistoso do ano, antes do sorteio que definirá os grupos da próxima Copa do Mundo.

Brasil e Inglaterra fizeram um primeiro tempo muito fraco, com poucas chances de gol. A seleção foi ligeiramente superior pela qualidade do time, todo titular escalado por Tite. Mesmo assim, foram muitos passes errados pelo lado dos brasileiros.

A Inglaterra seguiu fechada na segunda etapa, e o Brasil seguiu pressionando, buscando mais o jogo. Fernandinho teve grande chance com um chute de longe que passou raspando na trave direita de Hart, o goleiro inglês.

Ao fim do jogo, os brasileiros tiveram três chances reais de gols contra uma dos ingleses, aos 43 do segundo tempo, em jogo muito fraco na capital inglesa. Antes da Copa do Mundo, o Brasil ainda enfrentará Rússia e Alemanha, mas primeiras Datas Fifa de 2018. A Inglaterra enfrenta Holanda e Itália, duas gigantes que não se classificaram para o Mundial.