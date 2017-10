Botafogo vence Chapecoense com gol no fim

Mesmo jogando em casa, o Botafogo conseguiu uma vitória no fim da partida contra a Chapecoense, pelo Campeonato Brasileiro nesta quarta-feira. No Estádio Nilton Santos, Vinícius Tanque deu a vitória aos cariocas, de virada, apenas aos 50 do segundo tempo.

O primeiro tempo não teve gols e a Chape marcou apenas com 14 do segundo tempo, com Apodi, de cabeça. O Botafogo empatou aos 21 com Brenner, também de cabeça. A vitória veio no último lance do jogo, novamente com a cabeça. Pimpão cruzou e Vinícius Tanque fez.

Com a vitória, o time carioca chega a 43 pontos, ainda em sexto na classificação por ter uma vitória a menos que o Palmeiras. A Chapecoense é 12ª colocada, com 32 e ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Atlético-PR e Atlético-GO empatam em Curitiba

Jogando na Arena da Baixada, o Atlético-PR empatou com o último colocado do Campeonato Brasileiro, Atlético-GO por 2 a 2 e chega a três partidas seguidas sem vencer no torneio.

Nesta quarta, aos 22 minutos, o time da casa teve a chance de acabar com essa crise, mas Felipe Gedoz perdeu um pênalti, defendido pelo goleiro Marcos. Dois minutos depois, Luiz Fernando marcou para o Atlético-GO.

Ainda no primeiro tempo, aos 32, Guilherme, de cabeça, empatou. O goleiro Marcos chegou a defender a bola, mas o juiz atrás do gol avisou ao árbitro que a bola havia cruzado a linha. Aos 41, Felipe Gedoz cobrou escanteio e Lucho González, de cabeça, virou para o paranaense. Na segunda etapa, coube ao atacante Walter o gol de empate aos 38, após cruzamento de Niltinho.

Com o empate, o Atlético-PR é oitavo colocado, com 35 pontos, a quatro da zona de classificação para a Libertadores. Já o Atlético-GO segue em último, com 26.

