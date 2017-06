Botafogo: filha de Roger entra em campo e emociona torcida no Rio

Giulia, filha do atacante Roger, do Botafogo, segue comovendo o Brasil e dando um exemplo de superação ao enfrentar de cabeça erguida sua deficiência visual. Depois de ser personagem de reportagem da TV Globo e emocionar o país ao conseguir “ver” um gol de seu pai por meio de uma gravura em 3D, a garota de 11 anos foi ovacionada pela torcida do clube carioca nesta segunda-feira, em jogo do Campeonato Brasileiro no Rio de Janeiro.

Roger e Giulia entraram de mãos dadas no gramado do estádio Nilton Santos antes do duelo entre Botafogo e Avaí, pela décima rodada do torneio nacional. Nicolas, também filho do atacante, participou do protocolo de abertura da partida, assim como outros garotos.

Pai e filha ficaram juntos durante o Hino Nacional. E, ao término da cerimônia, os torcedores botafoguenses homenagearam a menina, gritando seu nome em coro. Giulia saiu de campo emocionada, com um largo sorriso no rosto, e no colo de Roger. Na arquibancada, também foi exibida uma faixa de apoio à família.

Dentro das quatro linhas, no entanto, Roger não conseguiu ajudar o Botafogo a sair com a vitória. O clube carioca foi superado pelo Avaí por 2 a 0, com dois gols marcados pelo atacante Joel no primeiro tempo. Com o resultado, o time do Rio de Janeiro permanece em sétimo lugar, com 15 pontos. Já o Avaí deixou a lanterna e subiu para 19º, com oito pontos. A última colocação agora é do Atlético-GO, com cinco.