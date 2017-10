Botafogo confirma cirurgia de Roger para este domingo

O Botafogo anunciou na manhã desta sexta-feira (6) que o atacante Roger vai ser operado no próximo domingo (8) para a retirada de um tumor no rim, descoberto na semana passada durante a realização de alguns testes periódicos. Somente após o procedimento poderá ser diagnosticado se é benigno ou se é um câncer.

A cirurgia será de responsabilidade do médico Raphael Rocha, urologista especializado em cirurgia robótica, método a ser utilizado para a remoção do tumor. Segundo exames já realizados, a lesão tem um diâmetro entre 3 e 4 centímetros. Logo que o caso foi descoberto, o artilheiro foi afastado para iniciar o tratamento e não vai mais atuar nesta temporada.

Aos 32 anos, Roger foi contratado pelo Botafogo no fim do ano passado após se destacar pela Ponte Preta. Disputou 49 jogos e marcou 17 gols, tornando-se o artilheiro do time na temporada.

(com Gazeta Press)