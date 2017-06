Botafogo acerta rescisão de Montillo após pedido do jogador

Principal contratação do Botafogo para a temporada, o argentino Walter Montillo deixou o clube. O meia se reuniu com a diretoria nesta quarta-feira e pediu a rescisão do contrato. Os dirigentes não se opuseram e acertaram, de forma amigável, a saída do atleta.

Montillo sofreu sua quinta lesão na temporada na partida contra o Avaí pelo Campeonato Brasileiro, na segunda-feira, quando saiu de campo aos sete minutos do primeiro tempo com dores na panturrilha direita. O jogador já vinha incomodado com a série de problemas físicos e chegou a oferecer os salários de volta pelo período em que esteve em recuperação. O presidente Carlos Eduardo Pereira rechaçou o pedido e defendeu o argentino.

Antes do jogo contra o Avaí, Montillo não era titular desde o início de abril, em confronto contra o Resende, pelo Campeonato Carioca. Depois disso, sofreu nova lesão e ficou dois meses afastado. No período, o jogador se mostrou irritado com as cobranças e ameaças sofrida em redes sociais.

(Com Gazeta Press)