Borja e Mina são convocados e desfalcarão Palmeiras

O zagueiro Yerry Mina e o atacante Miguel Borja, do Palmeiras, foram convocados nesta terça-feira pelo técnico José Pekerman para defender a Colômbia nos amistosos contra Espanha e Camarões. A primeira partida será contra a seleção campeã mundial em 2010, no dia 7 de junho, em Múrcia. Seis dias depois, os colombianos viajam a Madri para o jogo contra os africanos.

Com isso, a dupla desfalcará a equipe do técnico Cuca em duas partidas do Campeonato Brasileiro, contra o Coritiba, no Couto Pereira, e o Fluminense, no Allianz Parque. Além disso, deverão ficar de fora também do clássico contra o Santos, marcado para o dia 14 na Vila Belmiro. Também convocado, o lateral-esquerdo Pablo Armero ficará fora de dois jogos do Bahia, diante do Cruzeiro, na Arena Fonte Nova, e do Grêmio, em Porto Alegre.

Os 24 convocados por José Pekerman:

Goleiros: David Ospina (Arsenal) e Camilo Vargas (Deportivo Cali).

Defensores: Cristian Zapata (Milan), Santiago Arias (PSV Eindhoven), Davinson Sánchez (Ajax), Stefan Medina (Pachuca), Óscar Murillo (Pachuca), Frank Fabra (Boca Juniors), Yerry Mina (Palmeiras) e Pablo Armero (Bahia).

Meio-campistas: Juan Guillermo Cuadrado (Juventus) James Rodríguez (Real Madrid), Daniel Torres (Alavés) Giovanni Moreno (Shanghai Shenhua, Edwin Cardona (Monterrey), Wílmar Barrios (Boca Juniors), Carlos Sánchez (Fiorentina) e Abel Aguilar (Deportivo Cali)

Atacantes: José Izquierdo (Club Brugge), Carlos Bacca (Milan) Luis Fernando Muriel (Sampdoria), Falcao García (Monaco), Teófilo Gutiérrez (Rosario Central) e Miguel Borja (Palmeiras).

(Com EFE)