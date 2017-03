Bolaños é convocado pelo Equador e desfalcará o Grêmio

Uma baixa de peso no ataque do Grêmio foi confirmada nesta segunda-feira. Miller Bolaños foi convocado por Gustavo Quintero, técnico da seleção do Equador, para dois confrontos das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2018. Dependendo da data de apresentação dos atletas e da condição que o atacante terá após os jogos internacionais, Bolaños pode ser desfalque por até quatro partidas do Campeonato Gaúcho.

Ainda sem data marcada para a apresentação na seleção, o atleta de 26 anos atuará, pelo menos até o momento, contra o Veranópolis, no dia 19 de março. As ausências certas serão nos duelos com Novo Hamburgo, fora de casa, no dia 22, e Juventude, no dia 25 deste mês. Dependendo da viagem de volta, e o desgaste do jogador, ainda não se sabe se Bolaños volta a campo no dia 29, contra o São Paulo-RS.

Com a lesão de Douglas, o equatoriano foi improvisado no meio-campo, setor onde conseguiu adaptar-se rapidamente, tanto que é o artilheiro do Grêmio na temporada: em oito jogos disputados, soma quatro gols. Durante o período fora, Renato Gaúcho pode dar chance ao argentino “Gata” Fernández e Lincoln ou recuar Luan e colocar o paraguaio Lucas Barrios no ataque.

Terceiro colocado nas Eliminatórias, o Equador enfrenta o Paraguai dia 23, em Assunção, e recebe a Colômbia em Quito, dia 28, nas duas rodadas programadas para o mês de março.

(com Gazeta Press)