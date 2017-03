Boa Esporte: protestos nas redes por contratar o goleiro Bruno

As redes sociais do Boa Esporte foram massacradas por protestos contra a contratação do goleiro Bruno Fernandes, anunciada nesta sexta-feira. Usuários espalhados pelo Brasil usaram as últimas publicações da equipe mineira no Facebook para expressar sua indignação.

Apesar da repercussão negativa do anúncio, o diretor de futebol do clube, Roberto Moraes, afirmou que a decisão é definitiva. O goleiro deve se apresentar ao Boa Esporte nesta terça-feira, quando assinará o contrato.

Alguns dos comentários deixados por torcedores nas redes sociais:

“Lixo de time. Se em um país como o Brasil não conseguiram encontrar nenhum goleiro além do Bruno para contratar são incompetentes. Se contrataram para ganhar mídia são o time mais mau caráter do Brasil. Tenho pena da torcida de vocês”.

“Clube de b****! Dirigentes desse lixo não tem mãe ou filhas? Esse verme tem que apodrecer na cadeia!”

“Que exemplo para pais de família que vão levar seus filhos aos estádio. O Boa era um time querido no sul de Minas Gerais, e vai sujar sua imagem com um cara que matou uma mulher porque não queria assumir o filho dele e ainda não fala onde escondeu o corpo. Tomara que a partir de hoje não compareça ninguém nos jogos para vocês aprenderem a dar valor a nós torcedores que realmente apoiam o time”.

“Sou de Varginha, mesmo morando fora, eu curtia muito o Boa por levar o nome de minha cidade por todo o Brasil. Mas não posso curtir uma página de um time que contrata um jogador que quase todos os clubes fecharam a porta para ele, por ter feito o que fez! Agora passo a ter desprezo por esse time! Que decepção!”.