Blatter reaparece e diz que irá à Copa a convite de Putin

Após longos meses distante dos holofotes, o ex-presidente da Fifa Joseph Blatter, afastado da entidade após escândalos de corrupção, reapareceu nesta sexta-feira para anunciar uma novidade: irá à Copa do Mundo da Rússia em 2018 a convite do presidente russo Vladimir Putin, apesar de estar suspenso pela Fifa.

“Irei ao Mundial da Rússia, recebi um convite por parte do presidente Putin”, revelou Blatter. “Não sei se estarei para a partida de abertura ou para a final. Como não posso trabalhar no futebol e não tenho uma missão a cumprir, quem sabe eu só aproveite”, acrescentou o antigo chefe do futebol mundial.

“Tenho certeza que o Mundial 2018 será um grande Mundial. A Rússia deve demostrar que pode receber o mundo inteiro, é um autêntico desafio”, completou Blatter, que presidiu a Fifa entre 1998 e 2015.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, confirmou a notícia e disse que não só Blatter mas também Michel Platini, ex-presidente da Uefa também afastado por corrupção, serão bem-vindos como “velhos amigos” de Putin.

Fontes próximas a Platini, no entanto, informaram que o francês “não recebeu convite do senhor Putin para ir ao Mundial da Rússia e não sabe o que fará no próximo verão (do hemisfério norte)”.

Fifa não vê problemas

Agora presidida por Gianni Infantino, a Fifa informou que não acha questionável a presença de seu antigo presidente no Mundial 2018 “porque Blatter já não tem funções oficiais”.

O ex-dirigente de 81 anos foi suspenso por seis anos “de toda atividade ligada ao futebol” pela Fifa devido a um pagamento controverso de 2 milhões de francos suíços (6,51 milhões de reais pela cotação atual) a seu antigo aliado Michel Platini.

Ex-presidente da Uefa e sucessor designado de Blatter à frente da Fifa, Platini também foi sancionado por seis anos, suspensão reduzida para quatro anos pela Corte Arbitral do Esporte (CAS).

1. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, na sede da entidade, em Zurique (Suíça) zoom_out_map 1 /9 O presidente da Fifa, Joseph Blatter, na sede da entidade, em Zurique (Suíça) (Harold Cunningham/Getty Images/VEJA) O presidente da Fifa, Joseph Blatter, na sede da entidade, em Zurique (Suíça)

2. Joseph Blatter durante coletiva de imprensa, em Tóquio zoom_out_map 2 /9 Joseph Blatter durante coletiva de imprensa, em Tóquio (Kimimasa Mayama/EPA/EFE/VEJA) Joseph Blatter durante coletiva de imprensa, em Tóquio

3. Os presidentes da Uefa, Michel Platini, e da Fifa, Joseph Blatter, na tribuna de honra do Estádio Nacional de Varsóvia durante uma das semifinais da Eurocopa 2012 zoom_out_map 3 /9 Os presidentes da Uefa, Michel Platini, e da Fifa, Joseph Blatter, na tribuna de honra do Estádio Nacional de Varsóvia durante uma das semifinais da Eurocopa 2012 (Alex Grimm/Getty Images/VEJA) Os presidentes da Uefa, Michel Platini, e da Fifa, Joseph Blatter, na tribuna de honra do Estádio Nacional de Varsóvia durante uma das semifinais da Eurocopa 2012

4. Ronaldo, Sepp Blatter, presidente da FIFA, e Pelé durante evento, em Brasília zoom_out_map 4 /9 Ronaldo, Sepp Blatter, presidente da FIFA, e Pelé durante evento, em Brasília (Ueslei Marcelino/Reuters/VEJA) Ronaldo, Sepp Blatter, presidente da FIFA, e Pelé durante evento, em Brasília

5. Aldo Rebelo, Joseph Blatter e Jérôme Valcke em reunião na sede da Fifa, na Suíça zoom_out_map 5 /9 Aldo Rebelo, Joseph Blatter e Jérôme Valcke em reunião na sede da Fifa, na Suíça (Fabrice Coffrini/AFP/VEJA) Aldo Rebelo, Joseph Blatter e Jérôme Valcke em reunião na sede da Fifa, na Suíça

6. João Havelange (esq.) e Teixeira (dir.) no sorteio preliminar da Copa-2014 com Blatter, Dilma e Pelé, no Rio zoom_out_map 6 /9 João Havelange (esq.) e Teixeira (dir.) no sorteio preliminar da Copa-2014 com Blatter, Dilma e Pelé, no Rio (Nelson Almeida/AFP/VEJA) João Havelange (esq.) e Teixeira (dir.) no sorteio preliminar da Copa-2014 com Blatter, Dilma e Pelé, no Rio

7. Ronaldo, Jérôme Valcke e Joseph Blatter no anúncio dos finalistas do prêmio Bola de Ouro, em São Paulo zoom_out_map 7 /9 Ronaldo, Jérôme Valcke e Joseph Blatter no anúncio dos finalistas do prêmio Bola de Ouro, em São Paulo (Paulo Whitaker/Reuters/VEJA) Ronaldo, Jérôme Valcke e Joseph Blatter no anúncio dos finalistas do prêmio Bola de Ouro, em São Paulo

8. Joseph Blatter presenteia Dilma Rousseff com uma foto na reunião realizada na manhã desta sexta-feira, no Palácio do Planalto zoom_out_map 8 /9 Joseph Blatter presenteia Dilma Rousseff com uma foto na reunião realizada na manhã desta sexta-feira, no Palácio do Planalto (Wilson Dias/Agência Brasil/VEJA) Joseph Blatter presenteia Dilma Rousseff com uma foto na reunião realizada na manhã desta sexta-feira, no Palácio do Planalto

9. Blatter, Ronaldo e Aldo Rebelo num intervalo da reunião na sede da Fifa zoom_out_map 9/9 Blatter, Ronaldo e Aldo Rebelo num intervalo da reunião na sede da Fifa (Arnd Wiegmann/Reuters/VEJA) Blatter, Ronaldo e Aldo Rebelo num intervalo da reunião na sede da Fifa

(com agências AFP e Reuters)