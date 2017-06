Betis anuncia transferência de Petros ao São Paulo

O Betis confirmou nesta quarta-feira o acordo com o São Paulo para a transferência do volante Petros, que tinha sido contratado pelo clube espanhol junto ao Corinthians.

“O Betis agradece efusivamente aos serviços prestados por Petros Matheus nas duas temporadas nas quais vestiu a camisa alviverde e lhe deseja muita sorte no seu futuro profissional”, indicou o clube em comunicado.

O volante de 28 anos, e que tinha renovado contrato recentemente com o Betis até 2020, só atuou como titular em cinco das últimas 15 rodadas do Campeonato Espanhol. Por isso, após o fim da temporada, pediu ao clube para ser negociado.

Petros disputou 66 partidas com a camisa do Betis, 33 em cada temporada na Espanha, anotando apenas um gol. Ele assinou contrato com o São Paulo por quatro temporadas, e já treinou em seu novo clube na manhã desta quarta-feira.

