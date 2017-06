Betão x Messi? Relembre duelos improváveis do futebol mundial

Enfrentar lendas do futebol mundial como Lionel Messi e Zinedine Zidane é uma satisfação para qualquer jogador profissional, ainda que muitas vezes a experiência venha acompanhada por derrotas. Há, no entanto, alguns casos em que o “patinho feio” da história consegue levar e melhor e guardar uma lembrança para contar aos filhos, netos e bisnetos. Nos últimos anos, a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e alguns torneios amistosos geraram duelos curiosos entre estrelas consagradas e jogadores contestados ou os quais nos acostumamos a ver apenas no futebol brasileiro. Relembre alguns desses encontros:

Betão x Lionel Messi

O improvável confronto entre o gênio argentino e o zagueiro brasileiro, que durante suas passagens por Corinthians e Santos foi alvo de protestos e contestações, aconteceu duas vezes, no tempo em que Betão defendeu o Dínamo de Kiev, da Ucrânia. Em ambas, pela fase de grupos da Liga dos Campeões de 2009/2010, o Barcelona venceu com gol de Messi, mas Betão não fez feio. Na partida desta foto, em 29 de setembro de 2009, o Barcelona venceu por “apenas” 2 a 0 no Camp Nou, com gols de Messi e Pedro. Betão, hoje jogador do Avaí, foi elogiado por jornais espanhóis na ocasião. Na volta, em Kyev, vitória catalã por 2 a 1, com gols de Messi e Xavi.

Zinedine Zidane x Kleber Gladiador

Novamente, a presença do Dínamo de Kiev na Liga dos Campeões proporcionou este curioso encontro. Em seu início de carreira, depois de ser vendido do São Paulo para a Ucrânia, Kleber teve a chance de encarar o Real Madrid de Zidane, Ronaldo e companhia. No Santiago Bernabéu, em 19 de outubro de 2004, o atacante brasileiro teve uma chance cara a cara com Iker Casillas, mas o goleiro espanhol defendeu. Zidane também chegou perto ao bater uma falta na trave. O inglês Michael Owen marcou o gol da vitória espanhola por 1 a 0. No jogo de volta em Kiev, o jogo terminou empatado em 2 a 2, também sem gols de Zizou ou Gladiador. Os brasileiros Diogo Rincón e Rodolfo também tiveram o prazer de enfrentar os “galácticos”.

Amaral x Ryan Giggs

O volante Amaral atuou pela seleção brasileira e por clubes importantes da Europa e se acostumou a enfrentar grandes jogadores – pela Fiorentina marcou Zidane, por exemplo. E em uma de suas partidas mais importantes, o implacável marcador conseguiu parar um dos pontas mais temidos do futebol mundial: o galês Ryan Giggs, do Manchester United. Em 8 de janeiro de 2000, o Vasco venceu o time inglês por 3 a 1, com show de Romário e Edmundo, sob forte calor no Maracanã, no Mundial de Clubes.

Osvaldo x Robben

O jogo entre São Paulo e Bayern de Munique, em 31 de julho de 2013, pela Copa Audi, proporcionou grandes encontros, como o duelo entre os velozes pontas Osvaldo, hoje no Sport, e o craque holandês Arjen Robben. O time brasileiro vivia péssimo momento, na zona de rebaixamento do Brasileirão, e enfrentou o recém-coroado campeão europeu, numa das primeiras partidas do técnico Pep Guardiola. O Bayern teve certa dificuldade, mas venceu por 2 a 0, com gols de Mario Mandzukic e Micthell Weiser. O goleiro Rogério Ceni ainda perdeu um pênalti, defendido por Manuel Neuer.

Edu Gaspar x Cristiano Ronaldo

Os mais jovens talvez não saibam, mas o atual gerente de futebol da seleção brasileira jogou muitos anos em alto nível na Europa. Titular do meio-campo do Arsenal ao lado do francês Patrick Vieira, Edu enfrentou um jovem Cristiano Ronaldo em uma partida que entrou para a história do futebol inglês. A vitória por 2 a 0 do Manchester United sobre o Arsenal, em 24 de outubro de 2004, encerrou uma invencibilidade de 49 partidas da equipe de Londres. O personagem em Old Trafford foi Ruud Van Nistelrooy: na temporada anterior, o holandês teve a chance de tirar o título invicto do Arsenal, mas errou um pênalti (cavado por ele próprio) e foi provocado pelos jogadores do Arsenal após o erro. No reencontro, o holandês conseguiu se vingar, ao marcar um gol, justamente em penalidade. Wayne Rooney fez o outro, decretando a vitória do United sobre o time de Edu Gaspar. Após a partida, o técnico Alex Ferguson foi acusado de ter atirado pizzas contra os atletas do Arsenal, em escândalo que ficou conhecido como “A Batalha do Bufê”. Confira lances do jogo no YouTube.

Maicon x Thomas Müller

O zagueiro Maicon, que acaba de deixar o São Paulo (em péssima fase) rumo ao Galatasaray, da Turquia, já viveu grandes momentos atuando pelo Porto, na Liga dos Campeões. No maior deles, a equipe portuguesa bateu o Bayern de Munique de Thomas Müller e companhia, por 3 a 1, com boa atuação de Maicon, no jogo de ida nas quartas de final, em 15 de abril de 2015. No jogo de volta, porém, o Bayern atropelou o Porto por 6 a 1 e avançou à semifinal.

Ceará x Ronaldinho

Duelo inesquecível para a torcida do Inter. O lateral Ceará nunca foi unanimidade no futebol brasileiro, mas cumpriu de forma impecável sua função de marcar o melhor jogador do mundo na final do Mundial de Clubes de 2006. O Inter venceu por 1 a 0, com gol de Adriano Gabiru, e Ronaldinho Gaúcho pouco fez na partida. Além do título mundial, a grande atuação valeu a Ceará um contrato importante: no ano seguinte foi comprado pelo Paris Saint-Germain.

Durval x Lionel Messi

Desta vez, não deu para o “patinho feio” da história. Na massacrante vitória por 4 a 0 do Barcelona sobre o Santos, Lionel Messi marcou duas vezes, uma delas aproveitando falha de Durval. Eles se reencontrariam no Camp Nou, em 2013, no jogo festivo que marcou o início de Neymar no Barcelona: 8 a 0 para equipe catalã, com mais um gol do argentino.

Jô x John Terry

Jogando por CSKA, Galatasaray, Manchester City, Everton e seleção brasileira, o artilheiro do Corinthians também já cruzou com diversos jogadores renomados. Numa dessas ocasiões, jogando pelo time de Liverpool, o atacante brasileiro perdeu duas boas chances diante do Chelsea do zagueiro John Terry. O jogo no Stamford Bridge, em 22 de abril de 2009, terminou empatado em 0 a 0.

Paolo Guerrero x Frank Lampard

Revelado nas categorias de base do Alianza Lima de seu país, o atacante peruano do Flamengo foi vendido muito jovem ao Bayern de Munique e teve boas chances em seus primeiros anos como profissional na Europa. Numa delas, encarou o Chelsea de Frank Lampard nas quartas de final da Liga dos Campeões de 2005. O meio-campista inglês brilhou com dois belíssimos gols na vitória do Chelsea por 4 a 2, em Londres. Guerrero descontou com um gol na volta, mas o Bayern foi eliminado mesmo com vitória por 3 a 2. Em 2012, o peruano conseguiria sua vingança no Mundial de Clubes na Japão. Com gol e grande atuação de Guerrero, o Corinthians venceu o Chelsea de Lampard por 1 a 0 e conquistou o título.

Fred x Carles Puyol

Há quase dez anos, o grande artilheiro do Atlético-MG e do futebol brasileiro atuou pelo Lyon diante do Barcelona do capitão Puyol. O jogo terminou empatado, com dois gols de Juninho Pernambucano para a equipe francesa e de Messi e Iniesta para o Barcelona, na fase de grupos da Liga dos Campeões de 2006/2007. Fred, que teve atuação apagada naquela partida, jogou de 2005 a 2009 no Lyon, antes de retornar ao Brasil para se tornar ídolo no Fluminense.

Felipe Melo x Eto’o

O aguerrido e polêmico volante do Palmeiras disputou Copa do Mundo e atuou por gigantes da Itália e por isso se acostumou a enfrentar grandes estrelas. E em sua primeira experiência na Europa, jogando pelo Mallorca, da Espanha, Felipe Melo sofreu diante do grande Barcelona de Eto’o e Ronaldinho. Em 19 de fevereiro de 2005, ele entrou no segundo tempo na derrota por 2 a 0 para o Barça, no Camp Nou. O luso-brasileiro Deco marcou os dois gols da partida.

Bruno César x Toni Kroos

O meia Bruno César, que se destacou no Corinthians e foi muito contestado no Palmeiras (sobretudo por sua forma física), viveu um grande momento em seu retorno à Europa. Esta foto antecede seu gol marcado pelo Sporting de Portugal diante do Real Madrid, em pleno Santiago Bernabéu, na última edição da Liga dos Campeões. O Real, porém, virou a partida e venceu por 2 a 1 com gols de Cristiano Ronaldo e Álvaro Morata.