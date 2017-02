Benzema pode pagar multa por foto com iguana ameaçada de extinção

O atacante francês do Real Madrid, Karim Benzema, poderá receber uma multa após ter publicado em suas redes sociais uma foto com uma espécie ameaçada de iguana, quando passou as festas de Natal e Ano Novo na Martinica, no Caribe, segundo publicou o jornal La Provence, nesta sexta-feira.

A acusação é de que Benzema teria capturado e perturbado intencionalmente o animal, que corre risco de extinção. A fotografia, publicada em 26 de dezembro, foi analisada pelas autoridades de Fort-de-France, capital do território caribenho, para servir como prova da culpa do jogador. Segundo autoridades locais, “Karim Benzema será sempre bem vindo em Martinica, mas precisa tomar cuidado. Um ídolo do futebol não está acima da lei e deve sempre respeitá-la. Este episódio servirá para melhorarmos a conscientização sobre nossas espécies protegidas para turistas e moradores”.

Benzema está afastado da seleção francesa desde novembro de 2015, quando se envolveu em uma polêmica com o compatriota Mathieu Valbuena. Na ocasião, o jogador do Real foi indiciado por tentativa de extorsão contra o meia do Lyon, afirmando que teria um vídeo íntimo dele. Nesta sexta, Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa de Futebol, disse que Benzema poderá retornar à equipe se continuar mostrando um bom futebol.