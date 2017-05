Bayern de Munique lança uniforme inspirado na década de 70

O primeiro uniforme do Bayern de Munique para a temporada 2017/2018 foi lançado nesta quinta-feira. A nova camisa é inspirada naquela utilizada pela geração vitoriosa da década de 1970, com jogadores como Franz Beckenbauer, Uli Hoeness e Gerd Müller. No período, o Bayern conquistou quatro títulos do Campeonato Alemão e três da Liga dos Campeões da Europa.

Predominantemente vermelha, com listras finas brancas na vertical, a camisa foi apresentada sob o lema do clube, “Mia San Mia”, de tradução livre “Somos como somos”, que aparece no avesso do uniforme. O modelo segue um layout idêntico ao da nova camisa do Palmeiras, também patrocinado pela Adidas, com golas redondas e listras finas.

A estreia da nova camisa é neste sábado, dia 20, quando contra o Freiburg, na Allianz Arena, pela 34ª rodada do atual Campeonato Alemão, que já tem o Bayern como campeão.

(com Gazeta Press)