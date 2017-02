Bayern de Munique faz 8 a 0 no Hamburgo pelo Campeonato Alemão

O Bayern de Munique não deu chances ao Hamburgo neste sábado, na 22ª rodada do Campeonato Alemão, e marcou 8 a 0 no tradicional adversário. O líder Bayern tem 53 pontos, cinco à frente do RB Leipzig, e na quarta-feira enfrenta, em casa, o Schalke 04. O Hamburgo voltou à zona de rebaixamento, tem 20 pontos, e joga na quarta com o Borussia Mönchengladbach.

O time do técnico Carlo Ancelotti iniciou a goleada com Vidal, em chute da entrada da área, aos 16 minutos. Sete minutos depois, Lewandowski marcou o segundo, de pênalti, e o terceiro, ainda no primeiro tempo. Ele marcou o quarto aos oito minutos do segundo tempo. Dois minutos depois, Thomas Müller recebeu sozinho de frente para o goleiro e tocou para Alaba marcar.

Aos 19, Coman recebeu lançamento e bateu na saída do goleiro, e novamente ele marcou três minutos depois. A goleada foi finalizada por Robben.