Bauza é demitido da Arábia Saudita após três jogos

A Arábia Saudita demitiu nesta terça-feira o técnico argentino Edgardo Bauza, depois de a equipe perder o amistoso desta segunda-feira para a Bulgária, por 1 a 0. Bauza perde a chance de comandar o time na Copa do Mundo de 2018, na Rússia, já que os árabes já tinham garantido vaga. O treinador deixa a seleção depois de comandar o time por apenas três amistosos. Além da derrota para os búlgaros, os árabes perderam para Portugal por 3 a 0 e venceram a Letônia por 2 a 0.

Essa não é a primeira vez que Bauza não vai bem no comando de uma seleção. Em agosto de 2016, o treinador deixou o São Paulo para dirigir a seleção da Argentina. Apesar da empolgação do técnico, seu trabalho durou só até abril, com péssimo desempenho. o que deixou os argentinos em situação complicada para garantir vaga para o Mundial de 2018. No mês seguinte, o técnico passou pela seleção dos Emirados Árabes Unidos, mas não obteve bom desempenho, assumindo a seleção da Arábia Saudita.

Pelo São Paulo, Bauza conseguiu ter um rendimento melhor, porém bastante irregular. No Campeonato Brasileiro, a equipe paulista não teve um bom desempenho, porém ficou muito perto de conquistar o tetracampeonato da Libertadores da América. Depois de eliminar o Atlético-MG, o time caiu nas semifinais ao perder para o Atlético Nacional, campeão da edição de 2016.

O melhor momento de Bauza na carreira foi a conquista inédita do San Lorenzo na Libertadores. Quase eliminado na fase de grupos, os argentinos surpreenderam os adversários e chegaram até a final, onde derrotaram o Nacional do Paraguai.