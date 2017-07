Barcelona registra receita recorde de R$ 2,58 bilhões

O Barcelona anunciou, nesta segunda-feira, que fechou o ano fiscal 2016/2017 com um lucro líquido de 18 milhões de euros (65,8 milhões de reais), depois de ter obtido uma receita recorde de 708 milhões de euros (o equivalente a 2,58 bilhões reais). “O resultado final desta temporada reflete a maior receita da história do clube. O valor é 13 milhões acima do orçamento inicial proposto”, informou o clube catalão em comunicado.

Além disso, “o lucro líquido, depois de pagamento de impostos, chegou aos 18 milhões de euros”, acrescentou o clube, após reunião da junta diretiva que aprovou o fechamento das contas da última temporada. O Barcelona diminuiu 24,5 milhões de euros (cerca de 87 milhões de reais) da dívida. Restam 247 milhões de euros (902,9 milhões de reais) a serem pagos, segundo o comunicado. O clube ainda destacou que os salários cobrem 66% dos gastos totais da entidade.

O clube afirmou que o objetivo é chegar a 1 bilhão de euros em receitas até 2021. O time atualmente ocupa o quarto lugar dos times mais valorizados de todos os esportes, segundo a revista Forbes. O Barcelona está atrás apenas do Dallas Cowboys (futebol americano), New York Yankees (beisebol) e Manchester United.

(com AFP e EFE)