Barcelona faz vídeo com reação de torcedores no mundo após 6° gol

Foi emocionante para o torcedor que não torcia nem para Barcelona nem para o PSG. Imagina então como foi a reação de torcedores do Barcelona após o sexto gol, que classificou a equipe para as quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta?

Não precisa imaginar. O Barcelona divulgou um vídeo com a reação dos torcedores do clube pelo mundo após o sexto gol, com a comemoração e festa feita por todos no momento em que Sergi Roberto marcava o gol que classificaria o time espanhol para a fase seguinte.

Veja abaixo essas reações