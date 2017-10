Barcelona enfrenta Las Palmas com portões fechados

A partida deste domingo entre Barcelona e Las Palmas, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, está sendo disputada com os portões do Camp Nou fechados. A decisão foi tomada pelo time da casa após a liga espanhola se recusar em cancelar a partida, como o Barcelona havia pedido, diante dos confrontos entre policiais e cidadãos durante a tumultuada votação pelo plebiscito de separação da Catalunha.

“O Barcelona condena os incidentes ocorridos em diversas partes da Catalunha hoje para impedir seus cidadãos de exercerem o direito democrático de livre expressão. Dado a natureza excepcional dos eventos, o Conselho Diretor decidiu que o primeiro jogo entre o Barcelona FC e o Las Palmas será realizado a portas fechadas, seguindo a recusa da Liga Profissional de Futebol em adiar a partida”, informou o clube em comunicado.

Em mais um gesto claro de apoio à região, o Barcelona posou para fotos com uma camisa de treino nas cores da bandeira da Catalunha, em vermelho e amarelo.

Segundo a rádio Rac1, alguns dos atletas não queriam jogar, entre eles o zagueiro Gerard Piqué, que é catalão e mais cedo votou. “Votei. Juntos somos imparáveis em defesa da democracia.” O jogador, um dos líderes da seleção espanhola, não revela se é a favor ou contra a independência, mas sempre demonstrou seu apoio ao direito de voto dos catalães – mesma posição adotada pelo clube.

Ja he votat. Junts som imparables defensant la democràcia. pic.twitter.com/mGXf7Qj1TM — Gerard Piqué (@3gerardpique) October 1, 2017

Dupla disputa

Não é só em campo que o lado dos times diverge. Enquanto o Barcelona se posiciona a favor do plebiscito pela independência da Catalunha, o Las Palmas é contra e, inclusive, entrou em campo com a bandeira da Espanha bordada na camiseta.

(Com EFE)