Barcelona é prejudicado por juiz, mas mantém vantagem na ponta

O Barcelona sofreu neste domingo, mas conseguiu buscar um empate por 1 a 1 com o Valencia, fora de casa, e se manteve quatro pontos à frente do adversário na liderança do Campeonato Espanhol, que vive a disputa de sua 13ª rodada.

A equipe catalã, porém, poderia ter saído de campo com uma vitória se for levado em conta o fato de que Messi chegou a marcar um gol em um lance no qual o goleiro brasileiro Neto falhou feio e viu a bola atravessar a linha de sua meta, mas a arbitragem errou de forma ainda mais bisonha ao não flagrar o lance de forma correta antes de Neto dar uma tapa na bola para tirá-la de dentro do gol.

#TNTSports | En España seguro que no inventaron el VAR. Mirá el gol que no le dieron a Messi 😱 pic.twitter.com/Wv3Gp8hljq — TNT Sports LA (@TNTSportsLA) November 26, 2017

O lance ocorreu aos 29 minutos do primeiro tempo, quando o jogo estava empatado por 0 a 0. E a jogada que resultou na finalização de Messi da entrada da área foi originada pelo brasileiro Paulinho, que roubou a bola no meio de campo e puxou o contra-ataque.

Mais tarde, na etapa final, o Valencia saiu na frente com um gol marcado aos 14 minutos. Gaya cruzou da linha de fundo e encontrou o atacante brasileiro naturalizado espanhol Rodrigo, que desviou para as redes para abrir o placar.

Porém, aos 36 minutos, o Barcelona achou o gol de empate após parar em boas defesas de Neto em lances anteriores. Com uma cavadinha para dentro da grande área, Messi encontrou Jordi Alba, que acertou chute de primeira para vencer o goleiro brasileiro.

O gol garantiu ao Barça chegar aos 35 pontos na liderança do Espanhol, enquanto o Valencia tem 31 na segunda posição. O time catalão voltará a campo pela competição no próximo sábado, contra o Celta, em casa, enquanto o time valenciano terá pela frente o Getafe, como visitante, no dia seguinte.

(com Estadão Conteúdo)