Barcelona cancela jogo contra Las Palmas devido ao plebiscito

A partida deste domingo entre Barcelona e Las Palmas no Camp Nou, pela sétima rodada do Campeonato Espanhol, foi cancelada. A decisão foi tomada por volta das 14h30 locais (9h30 horário de Brasília) após uma reunião de emergência da diretoria do clube catalão, de acordo com informações do jornal espanhol El País.

A polícia havia afirmado que não haveriam problemas de segurança no Camp Nou, mas devido aos episódios de tensão na Catalunha entre policiais e pessoas que querem votar no referendo de independência da região, decidiu-se pela suspensão da partida.

(Com EFE)