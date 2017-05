Barcelona anuncia contratação do técnico Ernesto Valverde

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira a contratação do treinador Ernesto Valverde como substituto de Luis Enrique para a temporada 2017/2018. O novo treinador se destacou no comando do Athletic Bilbao, de 2013 a 2017, e assinou por duas temporadas.

Valverde, de 53 anos, foi jogador do Barcelona no fim da década de 80 e, segundo o presidente do Barcelona, Josep Maria Bartomeu, é dono de um “estilo próprio do clube e alta capacidade de trabalho”.

“Ele está muito feliz e muito entusiasmado diante deste desafio que é treinar o Barcelona. Valverde tem a habilidade, experiência e conhecimento necessários para o trabalho. Ele ama o futebol ‘jovem’, e possui o estilo certo para ser o técnico desse clube, além de saber como tudo por aqui funciona”, disse Bartomeu.

(Com AFP)