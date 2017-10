Balotelli lamenta ausência de Neymar antes de jogo com o PSG

A expulsão de Neymar diante do Olympique de Marselha gerou uma grande frustração para Mario Balotelli, atacante do Nice. Pelo menos é o que diz o italiano, em entrevista ao jornal Nice-Matin, ao comentar o jogo contra o Paris Saint-Germain, nesta sexta-feira, pelo Campeonato Francês. Seria o primeiro encontro entre os dois nesta temporada. “Eu queria muito jogar contra ele. Preferiria que ele estivesse em campo”, afirmou o atacante. “Às vezes nos falamos, ele é um grande fenômeno do futebol”, completou.

O atacante também comentou sobre a frase “Neymar não deveria nem ter que pedir para bater os pênaltis” que publicou em suas redes sociais sobre a disputa interna entre Neymar e Cavani pelas cobranças de falta e pênalti no PSG. “Foi só uma piada. As pessoas levam muito a sério o que escrevo. Isso foi só para dizer que, se eu jogasse com ele (Neymar), as faltas seriam dele. Eu não tenho nada contra o Cavani, ele também é bom nas bolas paradas. Até fez um gol assim contra o Marselha.”

Questionado a respeito das críticas que vem recebendo de torcedores e da imprensa francesa, Balotelli afirma manter a tranquilidade, reconhecendo que trata-se de uma característica comum ao futebol. “Às vezes as coisas não acontecem como o imaginado. O que me incomoda são as críticas a nível pessoal, no plano humano. As direcionadas a futebol não me afetam. Não gosto dos críticos, mas os aceito, fazem parte do meu trabalho. Se não aceitá-los, deveria trocar de esporte”, opinou o atacante, que marcou cinco gols nas 10 primeiras rodadas do Campeonato Francês.

Jogos de Balotelli contra Neymar na carreira

4 jogos, dois empates e duas derrotas

21/03/2013 – Itália 2 x 2 Brasil (amistoso) – 1 gol de Balotelli para a Itália

22/06/2013 – Brasil 4 x 2 Itália (Copa das Confederações) – 1 gol de Neymar para o Brasil

22/10/2013 – Milan 1 x 1 Barcelona (Liga dos Campeões)

06/11/2013 – Barcelona 3 x 1 Milan (Liga dos Campeões)