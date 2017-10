Bahia demite técnico Preto Casagrande após um mês

O Bahia anunciou na noite desta terça-feira a demissão do técnico Preto Casagrande, efetivado há pouco mais de um mês no cargo, após dirigir a equipe em cinco partidas como interino, no Campeonato Brasileiro.

Desde a saída de Jorginho, no dia 31 de julho, Preto Casagrande assumiu o comando do time como interino. Após duas vitórias, um empate e duas derrotas, foi efetivado como treinador principal, logo na sequência da derrota de 2 a 1 para o Botafogo na Fonte Nova.

Desde então, o ex-jogador fez apenas quatro jogos como treinador efetivo, com uma vitória, dois empates e uma derrota. A demissão veio após empate em 1 a 1 contra o Coritiba, rival direto contra o rebaixamento, na Fonte Nova. O Bahia é o 13º colocado do Brasileirão com 31 pontos, apenas um ponto a mais que o Sport, primeiro a entrar no Z4.

Jogos de Preto Casagrande no comando do Bahia

02/08 – Chapecoense 1 x 1 Bahia (interino)

06/08 – Bahia 2 x 1 São Paulo (interino)

13/08 – Altético-PR 4 x 1 Bahia (interino)

20/08 – Bahia 3 x 0 Vasco (interino)

27/08 – Bahia 1 x 2 Botafogo (interino)

11/09 – Atlético-GO 1 x 1 Bahia

17/09 – Cruzeiro 1 x 0 Bahia

24/09 – Bahia 1 x 0 Grêmio

30/09 – Bahia 1 x 1 Coritiba