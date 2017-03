Bahia deixa lista de invictos de 2017

Depois do Sport no último final de semana, agora foi a vez do Bahia deixar a lista de invictos em jogos oficiais do país em 2017. O Bahia foi derrotado pelo Paraná, por 2 x 0, em jogo atrasado da segunda fase da Copa do Brasil. Além de perder a primeira do ano, o clube foi eliminado do torneio.

Outros times perderam a invencibilidade neste meio de semana. O Vitória capixaba perdeu no campeonato estadual. Já o Cuiabá foi derrotado pelo Goiás na Copa do Brasil por 0 x 4.

Com isso, o número de invictos em 2017 cai para apenas 18. Da série A do Campeonato Brasileiro, apenas Cruzeiro e Flamengo ainda não perderam em jogos oficiais neste ano.

O levantamento de PLACAR leva em conta a primeira divisão de todos os jogos oficiais da temporada – Estaduais, Copa do Brasil, Primeira Liga, Copa do Nordeste, Copa Verde e Copa Libertadores. Os Campeonatos Amapaense, Amazonense, Rondoniense, Roraimense e Tocantinense ainda não começaram e, por isso, clubes desses Estados não entram na lista por enquanto.

Os invictos em 2017 :

Acre (1)



Plácido de Castro

Bahia (1)

Fluminense de Feira

Distrito Federal (2)

Brasiliense

Gama

Espírito Santo (4)

Atlético Itapemirim

Doze

São Mateus

Tupy



Maranhão (1)

Imperatriz

Mato Grosso (2)



Luverdense

União Rondonópolis

Mato Grosso do Sul (2)

Corumbaense

SERC

Minas Gerais (1)

Cruzeiro

Pará (1)

Independente

Rio de Janeiro (1)

Flamengo

Rio Grande do Sul (1)



Novo Hamburgo

Sergipe (1)

Confiança