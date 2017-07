Avaí x Corinthians: duelo do pior ataque contra melhor defesa

A partida entre Corinthians e Avaí nesta quarta-feira, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, colocará frente a frente a melhor defesa contra o pior ataque do torneio. A partida será disputada às 21h (de Brasília), no Estádio da Ressacada, em Florianópolis (SC).

Com o goleiro Cássio em boa fase, a equipe paulista sofreu apenas sete gols em 14 partidas disputadas até agora no Brasileirão. O Santos e o Flamengo são as equipes que mais se aproximam, com dez.

O Avaí, por sua vez, vem mostrando deficiências no ataque, e marcou somente nove gols, menos de um por jogo. Nesta estatística, quem aparece na sequência é o lanterna Atlético-GO, com 12.

Tais performances refletem a posição das equipes na classificação. O Corinthians, que contará com o retorno do meia Rodriguinho e do lateral-esquerdo Guilherme Arana, suspensos contra o Atlético-PR na rodada anterior, lidera o torneio com 36 pontos, oito a mais do que o segundo colocado, o Grêmio. O Avaí, por outro lado, está na zona de rebaixamento, e ocupa a 17ª posição, com 13 pontos.