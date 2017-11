Autor de gol da classificação sueca deve ficar fora da Copa

O meia Jakob Johansson foi o autor do gol que classificou a Suécia para a Copa do Mundo de 2018 e deixou a Itália de fora. O jogador do AEK, da Grécia, no entanto, tem presença praticamente descartada na Rússia com a confirmação nesta terça-feira de uma ruptura dos ligamentos do joelho ocorrida no jogo de volta, em Milão.

O técnico sueco Jan Andersson já adiantou que as chances de contar com Johansson são pequenas. “Costumamos dizer que o período de recuperação são seis meses, pode ser mais rápido. Mas estará muito perto, não há muita margem. Espero que se recupere logo”, declarou o técnico.

Johansson, de 27 anos, foi o inesperado herói da Suécia na primeira partida: entrou no segundo tempo por causa de uma lesão de Albin Ekdal e com quatro minutos em campo, marcou o gol que definiu o confronto. Johansson foi titular no jogo de volta em San Siro, mas aos nove minutos se lesionou sozinho e teve que ser substituído por Svensson.