Austrália vence na prorrogação e encerra sonho da Síria

Chegou ao fim de forma dramática o sonho da seleção da Síria de ir à Copa do Mundo pela primeira vez. Na manhã desta terça-feira, a surpreendente seleção do Oriente Médio foi derrotada por 2 a 1 pela Austrália, em Sydney, na prorrogação da repescagem das Eliminatórias Asiáticas (apesar de estar na Oceania, a equipe australiana disputa o torneio em outro continente).

O veterano Tim Cahill, de 37 anos, foi mais uma vez o herói da equipe australiana, com dois gols. O time ainda terá de passar por outra repescagem, diante do quarto colocado da Concacaf (Américas Central e do Norte) para garantir uma vaga no Mundial da Rússia.

Após o empate em 1 a 1 no duelo de ida, na Malásia – a Síria tem de jogar longe de casa devido ao conflito civil no país – , a seleção árabe resistiu o quanto pôde diante de um rival superior, apostando em um jogo defensivo, que a deixou, inclusive, muito perto da disputa de pênaltis.

Os sírios largaram na frente aos seis minutos de jogo com gol de Omar al Soma, em uma jogada de contra-ataque após uma roubada de bola de Tamer Mohamd. A Austrália, no entanto, respondeu rápido, e Cahill marcou seu primeiro aos 13 minutos, ao completar de cabeça um belo cruzamento da direita de Matthew Leckie.

Os australianos tentaram resolver a disputa no tempo regulamentar, mas não conseguiram superar a defesa Síria. A classificação para a repescagem mundial veio só no segundo tempo da prorrogação. Aos 4 minutos, o capitão Cahill conseguiu a virada com outra cabeçada, desta vez após um cruzamento da esquerda de Robbie Kruse. A Síria ainda teve a chance do empate, mas a cobrança de falta explodiu na trave.

E pensar que a Síria parou na trave no último lance da prorrogação… Mas a campanha foi memorável 🇸🇾👏 pic.twitter.com/zLt6QnMfx3 — Non Sense Football (@NSenseFootball) October 10, 2017

Agora, os australianos aguardam a conclusão da última rodada das eliminatórias da Concacaf para saber quem será seu adversário na repescagem, cuja vaga ficará entre Estados Unidos, Panamá e Honduras, pois México e Costa Rica já estão classificados para o Mundial, enquanto Trinidad e Tobago não tem mais chances de ir à Rússia.

(Com agência EFE)