Austrália vence Honduras na repescagem e vai à Copa do Mundo

A Austrália passou nesta quarta-feira por Honduras por 3 a 1, em partida disputada no ANZ Stadium, em Sydney, e garantiu pela quarta vez consecutiva, a quinta na história, classificação para a Copa do Mundo. O resultado deixa apenas uma vaga em aberto para a edição de 2018, que acontecerá na Rússia.

O grande nome da partida foi o volante e capitão Mile Jedinak, protagonista dos três gols da partida. No primeiro, aos 9 minutos do segundo tempo, cobrou falta que desviou no zagueiro Maynor Figueroa e matou o goleiro Donis Escober. A Fifa creditou gol contra do defensor da seleção centro-americana.

O jogador do Aston Villa marcou duas vezes, primeiro aos 27 e depois aos 40 da etapa complementar, ao converter cobranças de pênaltis. Já nos acréscimos, em jogada confusa na área, o atacante Alberth Elis descontou para os visitantes.

Os “Socceroos”, ficaram com a 31ª vaga na Copa do Mundo por terem empatado na ida em 0 a 0, em partida disputada na última sexta-feira, no Estádio Olímpico Metropolitano, em San Pedro Sula.

Com a definição do duelo entre o quinto das Eliminatórias asiáticas, contra o quarto do torneio da Concacaf, há apenas uma vaga em aberto para o Mundial da Rússia. Nesta madrugada, às 0h15 (de Brasília), Peru e Nova Zelândia definem o último classificado.