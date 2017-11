Atlético-PR vence e se salva; Coritiba perde e ainda pode cair

O futebol paranaense viveu um momento distinto na noite deste domingo. Na Arena da Baixada, o Atlético-PR venceu o Vasco por 3 a 1 e afastou quaisquer possibilidades de rebaixamento. Já o Coritiba, jogando no Independência, em Belo Horizonte, perdeu para o Atlético-MG por 3 a 0 e ainda corre risco de queda no Campeonato Brasileiro.

O Atlético-PR, jogando em casa, levou susto do Vasco, mas saiu com a vitória. Fez 1 a 0 com Thiago Heleno, mas sofreu o empate com gol contra de Wanderson ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, Douglas Coutinho e Fabrício fizeram os gols da vitória paranaense.

Já em Belo Horizonte, o Atlético-MG massacrou o Coritiba no primeiro tempo. Em 31 minutos, Otero (duas vezes) e Leonardo Silva marcaram para o time mineiro. O segundo gol de Otero, o terceiro do Atlético, foi um golaço do meio de campo.

¡DESCOMUNAL! Clase de GOLAZO de Romulo Otero desde la media cancha. El venezolano no deja de sorprender en Brasil. pic.twitter.com/jbMaLHJ5OJ — Gol Criollo (@Golcriollo) November 19, 2017

Com os resultados da rodada, o Atlético-PR chega aos 48 pontos e não corre mais riscos de rebaixamento. Já o Coritiba, com 43, ainda está quatro pontos acima do Z4 e corre riscos. Atlético-MG e Vasco, ambos com 50 pontos, seguem lutando por uma vaga na Copa Libertadores. Com melhor saldo de gols, o time mineiro é oitavo, enquanto o carioca é nono.

