Atlético-MG vence São Paulo e briga por Libertadores

Em importante jogo para se afastar da parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro e entrar na briga por vaga na Libertadores, o Atlético-MG venceu o São Paulo por 1 a 0 no estádio Independência, em Belo Horizonte.

O time mineiro pressionou mais o paulista na primeira etapa e chegou perto do gol com chute de Felipe Santana, defendido por Sidão. No rebote, a bola bateu em Rodrigo Caio e ia para o gol, mas o goleiro fez nova defesa. Houve polêmica porque a bola teria cruzado a linha, gerando reclamações dos atacantes atleticanos.

O gol veio com seis minutos da segunda etapa, após Bruno Alves cometer pênalti em Valdivia. Na cobrança, Fábio Santos bateu no canto esquerdo de Sidão, que não alcançou. Ambas equipes ainda tiveram chances, mas pararam em grandes defesas dos goleiros Victor e Sidão.

Com o triunfo, o time mineiro chegou aos 37, na oitava posição. Já o São Paulo, com 31 pontos, está em 14° e ainda pode terminar a rodada na zona de rebaixamento.

Cruzeiro vence Grêmio e chega à vice-liderança

Mesmo jogando em casa e com o time completo, o Grêmio foi derrotado pelo Cruzeiro por 1 a 0. Após perder muitas chances, o time gaúcho sofreu gol de Rafael Sóbis, aos 23 do segundo tempo, após ótima assistência de Thiago Neves.

Com a vitória, o Cruzeiro chega à vice-liderança, pelo menos até os jogos de quinta-feira, com 47 pontos. O Grêmio, com 46, cai para quarto.

Vasco vence e deixa Avaí na zona de rebaixamento

Jogando na Ressacada, em Florianópolis, o Vasco venceu o Avaí por 2 a 1. Logo com dois minutos de jogo, Wagner acertou um belo chute no ângulo do goleiro avaiano. Aos 23, Ríos recebeu dentro da área e marcou o segundo. No intervalo, Willians, que estava no banco de reservas do Avaí, foi expulso por reclamação.

No segundo tempo, com 15 minutos, Ríos foi expulso por deixar a mão na cara de Pedro Castro. Na cobrança de falta, Marquinhos jogou na área, Alemão desviou e Betão, livre, empurrou para o gol.

Com a vitória, o Vasco fica em nono, com 36 pontos, enquanto o Avaí, com 30, segue na zona de rebaixamento em 18° lugar.

VEJA A CLASSIFICAÇÃO COMPLETA E TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO