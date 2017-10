Atlético-MG e Londrina fazem final da ‘esquecida’ Primeira Liga

A Primeira Liga de 2017 começou, sob muitos protestos das federações estaduais, no dia 24 de janeiro, com a vitória do atual campeão Fluminense por 3 a 2 contra o Criciúma em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nesta quarta-feira, mais de oito meses depois, Londrina e Atlético-MG fazem a decisão em jogo único do “esquecido” torneio, no estádio do Café, às 21h45 (de Brasília).

Antes do começo, Atlético-PR, atual vice-campeão, e Coritiba desistiram e participar. Outras equipes mais fortes, preocupadas com outras competições, o deixaram de lado. Chegaram à decisão o Atlético-MG, que decepcionou nas disputas de Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro e o Londrina, time com melhor campanha na Primeira Liga, mas apenas no meio da tabela de classificação da série B.

O jogo opõe o técnico mais recente ao mais longevo do futebol nacional. Para conseguir levantar a taça, Oswaldo Oliveira, que estreou há três dias pelo Atlético, escalará força total para o jogo. Ele só não poderá contar com o zagueiro Leonardo Silva, que sentiu dores na coxa esquerda, após o jogo contra o Atlético-PR, e já retornou a Belo Horizonte para tratamento. Erazo deverá ser o substituto.

Já o técnico Cláudio Tencati, que está há seis anos no Londrina, também terá o time quase inteiro a disposição. O único problema será o experiente Germano, lesionado; Rômulo ganhou a posição e vai para a partida. Na direita, Lucas Ramon também ficará na equipe, na vaga de Reginaldo.

Os clubes têm apenas dois jogos oficiais no confronto, em um torneio muito mais importante. Na semifinal do Campeonato Brasileiro de 1977, disputado em fevereiro de 1978, o Londrina empatou em casa por 2 a 2, mas foi eliminado pela derrota por 4 a 2 no Mineirão, três dias antes.

(com Gazeta Press)