Atlético-MG demite técnico Roger Machado

O técnico Roger Machado não resistiu à má fase do Atlético Mineiro no Brasileirão e foi demitido na tarde desta quinta-feira, após reunião com o presidente do clube, Daniel Nepomuceno. A derrota por 2 a 0, em casa, para o Bahia, acabou com a paciência da diretoria, que ainda não definiu o nome de seu substituto. O Atlético é o 11º colocado do Brasileirão e segue vivo no Brasileirão e na Copa Libertadores.

O técnico de 42 anos foi contratado no fim do ano passado para substituir Marcelo Oliveira – demitido antes do jogo de volta da final da Copa do Brasil. Conquistou o título Estadual e fez boa campanha na primeira fase da Copa Libertadores. Nas oitavas de final, o time foi derrotado por 1 a 0 no jogo de ida pelo Jorge Wilstermann, da Bolívia, e fará o jogo de volta em 9 de agosto. Na Copa do Brasil, venceu o Botafogo por 1 a 0 no jogo de ida das quartas de final.

A maior dificuldade do time de Roger foi jogar no Independência: o time perdeu quatro vezes em oito jogos como mandante no Brasileirão. Ele deixa o Atlético após 43 jogos, com 23 vitórias, nove empates e 11 derrotas, um aproveitamento de 60,46%. Ele é o 11ª treinador demitido em 15 rodadas do Brasileirão. O próximo jogo do Atlético será no domingo, às 19 horas, diante do Vasco, novamente no Independência.

(com Estadão Conteúdo)