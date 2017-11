Atlético-GO empata e está rebaixado; Sport vence e respira

A luta pelo rebaixamento segue intensa nestas últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. Com o empate em casa com a Chapecoense, por 1 a 1, o Atlético-GO tornou-se o primeiro clube rebaixado para a Série B de 2018. O Sport, que venceu o Bahia por 1 a 0 no Recife, ainda não deixou a zona de rebaixamento, mas respira.

O Vitória, primeiro clube fora do Z4, perdeu a chance de se afastar ainda mais do perigo ao empatar em 1 a 1 com o Cruzeiro no Barradão. Os baianos venciam por 1 a 0 e se aproximavam de Fluminense e Coritiba na tabela.

Agora, a zona de rebaixamento tem o Atlético-GO, já rebaixado, com 34 pontos; Avaí, que recebe o Palmeiras na segunda-feira, com 36; o Sport, com 39 e a Ponte Preta, que visita o Fluminense também na segunda, com os mesmos 39 pontos, mas melhor saldo de gols. Vitória, com 40, Fluminense e Coritiba, com 43 são os primeiros clubes fora.

O Atlético-GO pode chegar a 40 pontos, mas como Ponte Preta e Vitória se enfrentam na próxima rodada, não há mais como escapar da segunda divisão.

