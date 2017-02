Atletiba é remarcado para quarta de Cinzas

A Federação Paranaense de Futebol confirmou a remarcação do clássico entre Atlético-PR e Coritiba para a quarta-feira de cinzas, dia 1 de março. Sem calendário do Campeonato Paranaense na data, a remarcação foi feita após a polêmica saída dos clubes após a FPF não permitir que os clubes transmitissem a partida via YouTube.

O jogo, inicialmente marcado para este domingo, 19 de fevereiro, não aconteceu porque a Federação Paranaense não permitiu que os clubes fizessem a transmissão online do jogo, por meio do YouTube.

Os dois clubes de Curitiba negaram a proposta da Globo para a transmissão do Campeonato Paranaense, de R$ 2 milhões, por acharem muito baixa, menores inclusive que as de clubes pequenos do Rio de Janeiro e de São Paulo. Por isso, o times se uniram para a transmissão da partida via YouTube, mas a FPF bloqueou a entrada das pessoas que fariam a transmissão, alegando problemas no credenciamento. Ambos os clubes, pois, se negaram a jogar.

Assim, a Federação Paranaense remarcou a partida, válida pela 5ª rodada do Estadual, para o dia 1° de março, às 20 horas, na Arena da Baixada.