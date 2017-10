Ataque do Real vive pior início de temporada desde Luxemburgo

Atual campeão Espanhol e bi da Liga dos Campeões, o Real Madrid tem um início de temporada muito ruim no ataque, o pior desde a temporada 2005/2006, quando Vanderlei Luxemburgo era o técnico da equipe. São apenas 35 gols em 17 jogos, contra 31 gols da equipe dirigida pelo brasileiro.

Os principais nomes do ataque do time estão abaixo de suas marcas usuais. Cristiano Ronaldo marcou sete gols em 11 partidas. É o mesmo número atingido por ele nas últimas duas campanhas, porém, são os mais baixos desde que o atleta chegou ao clube, em 2009. Com apenas dois gols em dez jogos, Karim Benzema, por sua vez, se vê diante de sua pior marca desde 2010, quando havia marcado apenas um gol.

Com 20 pontos ganhos, oito atrás do líder Barcelona, o Real Madrid é o terceiro colocado do Campeonato Espanhol, que tem o Valencia em segundo. Na Liga dos Campeões, os espanhóis estão rigorosamente empatados com o Tottenham, na liderança do grupo H, mas enfrentam o adversário na Inglaterra, nesta quarta.

ATAQUE DO REAL MADRID NAS PRIMEIRAS 17 PARTIDAS OFICIAIS DESDE 2005/2006

2005/2006 – 31 gols

2006/2007 – 37 gols

2007/2008 – 36 gols

2008/2009 – 41 gols

2009/2010 – 39 gols

2010/2011 – 40 gols

2011/2012 – 53 gols

2012/2013 – 43 gols

2013/2014 – 49 gols

2014/2015 – 54 gols

2015/2016 – 37 gols

2016/2017 – 53 gols

2017/2018 – 35 gols