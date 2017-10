Atacante da Bolívia posa para foto com a seleção brasileira

O atacante boliviano Marcelo Moreno pôde matar um pouco as saudades do futebol brasileiro nesta quinta-feira. Filho de pai brasileiro radicado na Bolívia, o jogador nascido em Santa Cruz de la Sierra tem dupla cidadania e já até defendeu a seleção brasileira nas categorias de base, antes de optar por defender o país onde nasceu. Antes do empate em 0 a 0, em La Paz, pelas Eliminatórias, o jogador revelado no Vitória e com passagens de sucesso por Cruzeiro, Grêmio e Flamengo, foi cumprimentar os atletas do país e se animou a posar para a foto com a equipe, mesmo vestindo a camisa verde da Bolívia. Desde 2015, Moreno atua no futebol chinês. Atualmente, defende o Wuhan Zall.