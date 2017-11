‘As pessoas esperam pouco da Suécia sem mim’, diz Ibra

Em entrevista ao site italiano Sky Sports, o atacante sueco Zlatan Ibrahimovic falou sobre o jogo entre Suécia e Itália pela repescagem nas Eliminatórias para a Copa do Mundo. O atacante, que se aposentou da seleção, acredita que sua ausência beneficiou o time.

“Agora que não estou mais na seleção, a Suécia está jogando com muito menos pressão. As pessoas agora esperam menos do que quando eu estava lá. Esperavam que ganhássemos Copa do Mundo ou a Eurocopa. As reações agora são claramente diferentes e por isso eles jogarão sem pressão, sem nada a perder”, afirmou o atacante.

Ele elogiou a equipe sueca e afirmou que não pretende voltar ao time, mesmo em caso de classificação para a Copa. “Comigo no campo, a Suécia seria mais forte. Mas até agora, sem mim, fez um ótimo trabalho com o segundo lugar em um grupo complicado. A força deste time vem no coletivo e a possibilidade de jogar com menos pressão”, elogiou o atacante, antes de rejeitar um retorno ao time. “Estou apenas pensando em voltar a jogar o mais rápido possível, mas não pela Suécia. Minha história com a seleção acabou, mas seria muito bom ver o time na Copa do Mundo”.