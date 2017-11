As 10 partidas decisivas para a conquista do Corinthians

VEJA/PLACAR separou dez partidas que foram decisivas para a conquista do Corinthians no Campeonato Brasileiro de 2017.

07/06 – Vasco 2 x 5 Corinthians

Foi a maior vitória da equipe no torneio. Com esse triunfo, na quinta rodada, o Corinthians assumiu a liderança do Campeonato Brasileiro para não deixar mais o topo.

¡LÍDERES! Corinthians goleó 5-2 a Vasco da Gama y se subió al liderato del Brasileirao con 13 puntos. Vasco es 13ro pic.twitter.com/zNXsRhBoih — Toque Sports (@ToqueSports) June 8, 2017

11/06 – Corinthians 3 x 2 São Paulo

Após vencer o Santos, o segundo clássico em casa foi contra o São Paulo do treinador Rogério Ceni. O Corinthians saiu na frente, sofreu o empate, mas abriu 3 a 1 e garantiu mais uma vitória em Itaquera.

Melhores Momentos | Corinthians 3 x 2 São Paulo | Brasileirão 6ª Rodada | 11/06/2017: https://t.co/Okh6hVQgOJ via @YouTube — Ligados No Timão™ (@LigadosNoTimao) June 11, 2017

25/06 – Grêmio 0 x 1 Corinthians

Com vitória de 1 a 0, gol de Jadson, o Corinthians venceu o Grêmio, em Porto Alegre, por 1 a 0. Naquele momento, os gaúchos estavam em segundo lugar.

Grêmio 0x1 Corinthians. Bom dia, nação corinthiana! ⚫⚪ pic.twitter.com/0AFR6w3XAE — Corinthians Paulista ⚫⚪🏆 (@sccp) August 8, 2017

12/07 – Palmeiras 0 x 2 Corinthians

Invicto no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras tentava tirar a invencibilidade do Corinthians na 13ª rodada do torneio. Mesmo jogando em casa, o alviverde foi vencido pelo líder, que ampliou sua vantagem.

23/08 – Chapecoense 0 x 1 Corinthians

Após perder em casa a primeira partida do returno para o Vitória, o Corinthians se recuperou com triunfo sobre a Chapecoense, em Santa Catarina, com um gol de Jô no fim da partida.

Para começar o dia, a narração do gol do Timão na vitória por 1 a 0 sobre a Chapecoense!

🎙: Ulisses Costa – Rádio Bandeirantes #BeijoDoJô pic.twitter.com/1sAYxaMGqu — Corinthians (@Corinthians) August 24, 2017

17/09 – Corinthians 1 x 0 Vasco

O jogo acabou ganhando destaque pelo gol de mão do atacante Jô. Contudo, essa foi a primeira vitória corintiana em casa após duas derrotas seguidas, para Vitória e Atlético-GO.

Gol do Jô na vitória do Corinthians por 1 a 0 contra o Vasco, próximo jogo pelo Brasileirão é contra a bixarada domingo pic.twitter.com/fljnM8F1Z1 — CORINTHIANS 1910 🖤 (@SCCP107) September 17, 2017

24/09 – São Paulo 1 x 1 Corinthians

O São Paulo saiu na frente em partida no Morumbi. Uma derrota em clássico no difícil segundo turno da equipe corintiana poderia ser perigoso, mas Clayson empatou no fim.

O belo gol de Clayson, que garantiu o empate do #Timão com o São Paulo no Morumbi.#VaiCorinthians pic.twitter.com/wiklRL1Vom — Corinthians (@Corinthians) September 24, 2017

18/10 – Corinthians 0 x 0 Grêmio

Foi um empate sem gols e em casa, mas foi essencial para não deixar o Grêmio e outros rivais se aproximarem na tabela.

05/11 – Corinthians 3 x 2 Palmeiras

Caso vencesse, o Palmeiras diminuiria a vantagem corintiana para apenas dois pontos. Mas com um primeiro tempo impecável, o alvinegro marcou três gols, segurou a vitória e abriu oito pontos do maior rival.

Sensacional compilação dos 3 gols de hj

Corinthians 3 x 2 Palmeiras –

NARRAÇÕES ESPETACULARES de rádio (Silvério, Nilson, Oscar, Eder Luiz pic.twitter.com/8DibSQ4mPG — CorinthiansMinhaVida (@timaoeeoo) November 6, 2017

15/11 – Corinthians 3 x 1 Fluminense

Jô brilhou no jogo, marcando dois gols e ajudou o Corinthians a conquistar o Campeonato Brasileiro em casa, com festa para sua torcida.

Gol de Jô! É gol do Corinthians! É gol da virada! Clayson tenta o cruzamento. Ela bate no travessão e sobra para Jô pegar o rebote, de cabeça! #BrasileirãoNR #CORxFLU pic.twitter.com/JoOj67p4sd — Na Redonda Videos (@NR__Videos) November 16, 2017