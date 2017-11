Artilheiro do Campeonato Alemão sub-17 tem 13 anos

Youssoufa Moukoko é um fenômeno no futebol alemão. Nascido em Camarões, no dia 20 de novembro de 2004, o jogador que completou 13 anos nesta segunda-feira, é o artilheiro do Campeonato Alemão sub-17 do Oeste, com 23 gols em 12 jogos, jogando pelo Borussia Dortmund. Seu pai Joseph, que é alemão, contou no site do clube que a mãe do menino, Marie, tem apenas 28 anos.

O jogador chamou atenção ao marcar oito gols nas primeiras três partidas do torneio, mesmo com apenas 12 anos de idade. O atacante ainda é o cobrador de pênaltis da equipe, anotando seis gols dessa forma. Em 13 jogos até aqui no torneio, o Borussia Dortmund venceu 12 e empatou um, com 51 gols marcados e onze sofridos. O time lidera o torneio com cinco pontos de frente para o Schalke 04.

Outros clubes questionaram a participação de Moukoko no torneio, por ser muito mais novo que os jogadores que atuam na categoria e têm 16 e 17 anos. A Federação Alemã divulgou uma nota oficial afirmando que são proibidos apenas os maiores de 17 anos.

O jogador já atuou pela seleção alemã sub-16 e marcou dois gols em sua partida de estreia.

The 12 year old Youssoufa Moukoko (#bvb) can't stop scoring. Here with Germany U16: pic.twitter.com/FAA8h75rQ8 — GermanyNationalTeams (@GermanJrTeams) September 13, 2017

Moukoko second goal today with Germany U16 (corner kick: Samardzic): pic.twitter.com/QvsLA9sdrr — GermanyNationalTeams (@GermanJrTeams) September 13, 2017

Jogos de Moukoko pelo sub-17 na Alemanha

13/08 – SG Unterrath 0 x 3 Borussia Dortmund (2 gols)

16/08 – Borussia Dortmund 3 x 0 Bochum (2 gols)

19/08 – Borussia Dortmund 6 x 1 Viktoria Colônia (4 gols)

26/08 – Hombrucher 1 x 3 Borussia Dortmund (2 gols)

02/09 – Borussia Dortmund 10 x 0 Alemannia Aachen (3 gols)

17/09 – Preussen Munster 2 x 3 Borussia Dortmund

24/09 – Borussia Dortmund 3 x 1 Arminia Bielefeld (3 gols)

14/10 – Borussia Dortmund 4 x 4 Schalke 04 (2 gols)

25/10 – Bayer Leverkusen 3 x 0 Borussia Dortmund (2 gols)

29/10 – Duisburg 0 x 6 Borussia Dortmund (2 gols)

04/11 – Borussia Dortmund 2 x 0 Colônia

19/11 – Borussia Mönchengladbach 0 x 2 Borussia Dortmund (1 gols)