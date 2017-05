Arsenal acerta renovação de Wenger por mais dois anos

Treinador do Arsenal há 21 anos, Arsène Wenger, renovará seu contrato por mais dois anos. De acordo com a BBC, o acerto com Stan Kroenke, proprietário do clube inglês, foi definido verbalmente em uma reunião na segunda-feira, e o anúncio oficial deverá ser feito nesta quarta.

Muito se especulou a respeito de uma possível saída do técnico. Após mais uma temporada longe de títulos importantes, como o do Campeonato Inglês (5º lugar, primeira vez fora dos quatro primeiros desde a chegada de Wenger ao clube) e da Liga dos Campeões (eliminado nas oitavas de final), a permanência do francês gerou protestos e faixas da torcida, mesmo com o título da Copa da Inglaterra, conquistado no último domingo, sobre o Chelsea (2-1).

No sábado, antes da decisão, Wenger demonstrou sua insatisfação com a pressão da torcida do Arsenal. “Não me importo com as críticas porque estou em um trabalho, uma posição pública. Acredito que há uma diferença entre ser criticado e ser tratado de uma maneira que seres humanos não merecem”, disse, em entrevista à BBC.