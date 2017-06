Arquivo PLACAR: 15 belas imagens do penta em 2002

1. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 1 /15 Ronaldo é perseguido por alemães na decisão da Copa do Mundo de 2002 (Ricardo Corrêa/Placar)

2. Final da Copa do Mundo 2002: Brasil vs. Alemanha zoom_out_map 2 /15 Oliver Kahn se estica para tentar a defesa, mas a bola chutada por Ronaldo já estava nas redes (Ricardo Correa/Placar)

3. FINAL-COPA-2002-20020630-006 zoom_out_map 3 /15 Ronaldinho, Roberto Carlos, Rivaldo e Ronaldinho Gaúcho decidem quem bateria falta diante da Alemanha (Ricardo Corrêa/Placar)

4. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 4 /15 Ronaldo ergue a taça depois de derrotar a Alemanha na final da Copa do Mundo de Futebol, Estádio de Yokohama. (Ricardo Corrêa/Placar)

5. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 5 /15 O árbitro Pierluigi Collina adverte o alemão Carsten Ramelow, sob o olhar de Ronaldo (Ricardo Corrêa/Placar)

6. FINAL-COPA-2002-20020630-013 zoom_out_map 6 /15 Pelé abraçando Ronaldo, com Franz Beckenbauer ao fundo, na premiação de 2002 (Ricardo Corrêa/Placar)

7. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 7 /15 O técnico Luís Felipe Scolari celebra o pentacampeonato ao final da partida (Ricardo Corrêa/Placar)

8. FINAL-COPA-2002-20020630-008 zoom_out_map 8 /15 Ronaldo e Oliver Kahn, os protagonistas da final, se cumprimentam durante o jogo (Ricardo Corrêa/Placar)

9. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 9 /15 Edmílson sofreu para trocar a camisa (que tinha duas camadas) na decisão contra a Alemanha (Ricardo Corrêa/Placar)

10. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 10 /15 Time posado do Brasil, campeão da Copa do Mundo de Futebol: em pé, Lúcio, Edmílson, Roque Júnior, Gilberto Silva, Marcos, Kaká, Vampeta, Anderson Polga, Dida, Rogério Ceni e Belletti; agachados, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldinho, Roberto Carlos, Kléberson, Rivaldo, Cafu, Júnior, Ricardinho, Luizão, Edílson, Denilson e Juninho Paulista, durante a final contra a Alemanha, no Estádio de Yokohama. (Ricardo Corrêa/Placar)

11. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 11 /15 Ronaldo comemorando gol no jogo entre Brasil e Alemanha na final da Copa do Mundo de 2002. (Ricardo Corrêa/Placar)

12. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 12 /15 Kléberson, um dos destaques da decisão, escapa da marcação alemã em 2002 (Ricardo Corrêa/Placar)

13. FINAL-COPA-2002-20020630-012 zoom_out_map 13 /15 Jogadores do Brasil, comemorando a vitória contra a Alemanha, na final da Copa do Mundo de Futebol, no Estádio de Yokohama. (Ricardo Corrêa/Placar)

14. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 14 /15 Lúcio e Cafú observam o alemão Miroslav Klose na final de 2002 (Ricardo Corrêa/Placar)

15. Final da Copa do Mundo de 2002 zoom_out_map 15/15 Kaká, Anderson Polga e Vampeta celebram o título no estádio de Yokohama (Ricardo Corrêa/Placar)

Há exatos 15 anos, a seleção brasileira conquistou a Copa do Mundo pela última vez, ao bater a Alemanha por 2 a 0, em Yokohama, no Japão. O atacante Ronaldo, artilheiro do Mundial com oito gols, foi o herói da decisão, ao superar o goleiro Oliver Kahn duas vezes na segunda etapa. As lentes do fotógrafo Ricardo Corrêa, de PLACAR, registraram detalhes daquele histórico 30 de junho de 2002. Relembre, na galeria acima.