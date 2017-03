Arqueólogo egípcio se desculpa e diz que Messi não é ‘imbecil’

Após chamar o atacante Lionel Messi de “imbecil”, o famoso arqueólogo egípcio Zahi Hawass pediu desculpas nesta quarta-feira, em entrevista ao canal de televisão “Sa’adah al Balad“. O profissional havia guiado o jogador argentino em uma visita às pirâmides, e dentro da mesma transmissão criticou o ídolo do Barcelona por ter demonstrado pouco interesse nas informações durante o passeio turístico.

De acordo com o comunicado, além de pedir desculpas, o arqueólogo culpou o intérprete da visita pelas dificuldades de comunicação com o jogador. Segundo ele, o tradutor “não fez um bom trabalho ao não transferir a paixão e a emoção necessárias às explicações dadas”. O atacante argentino visitou o Egito em 21 de fevereiro para promover uma empresa que organiza viagens de turismo médico para tratamento da hepatite C no país.

O egípcio afirmou que na entrevista à emissora apenas expressou sua “frustração” em relação ao trabalho do intérprete, não a respeito da “lenda do futebol” que Messi representa. “A visita de Leo Messi às pirâmides é mais importante que as dos políticos, chefes de Estado e até estrelas de Hollywood. O povo interage com Messi nas ruas, mas só a elite está interessada na política e nos políticos”, afirmou Hawass.

(Com Agência EFE)