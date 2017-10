Argentina, Uruguai e Paraguai oficializam candidatura para 2030

A candidatura de Uruguai e Argentina para organizarem a Copa do Mundo de 2030, em homenagem ao centenário da primeira competição – organizada pelos uruguaios – foi oficializada nesta quarta-feira com o apoio do Paraguai, em um acordo formalizado entre as três partes e comunicado pelos presidentes dos países em coletiva de imprensa.

O presidente uruguaio, Tabaré Vázquez, revelou que, quando a ideia de incluir o Paraguai na candidatura surgiu, demorou “menos de 40 segundos” para entrar em acordo com o mandatário argentino, Mauricio Macri. O presidente paraguaio Horacio Cartes disse que a primeira reunião do grupo será realizada na primeira semana de novembro” Apesar de lembrar que “outros países vão se candidatar, o argumento em prol do Uruguai, que vai celebrar os 100 anos da Copa, é muito atrativo”, completou Cartes.

A coletiva de imprensa foi realizada no salão Branco da Casa Rosada, sede do governo argentino, em Buenos Aires. O presidente da Fifa, Gianni Infantino, está na cidade para se reunir com os chefes de Estado.

(com AFP)