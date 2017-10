Argentina empata com Peru na Bombonera e se complica

Nem mesmo a pressão do estádio de La Bombonera e o talento de Lionel Messi foram capazes de salvar a Argentina. Na noite desta quinta-feira, a equipe bicampeã mundial empatou em 0 a 0 com o Peru e se complicou nas Eliminatórias Sul-americanas para a Copa do Mundo de 2018. Fora da zona de classificação neste momento, os argentinos precisarão vencer o Equador na altitude de Quito para, ao menos, disputarem a repescagem.

O primeiro tempo foi muito truncado, com muitas faltas e desentendimento entre jogadores de ambas seleções, mas com um domínio maior da Argentina, que jogava em casa, com apoio de sua torcida. Isso não impediu o Peru de criar uma boa chance com Farfán, após cruzamento do lateral flamenguista Trauco.

Logo no primeiro minuto da segunda etapa, após grande defesa do goleiro peruano Gallese, Messi acertou um chute no pé da trave. A Argentina seguiu pressionando, sobretudo em boas jogadas de Messi, que, jogando como um armador, deixou vários companheiros em condições de finalizar, mas o gol argentino não saiu. No fim do jogo, Paolo Guerrero, em cobrança de falta, quase marcou para o Peru.

Na última rodada, os argentinos, na sexta colocação com 25 pontos, visitam o Equador e precisam da vitória. O Peru recebe a Colômbia em jogo direto por vaga na Copa.

Nenhuma seleção garantida na Copa

Nenhuma seleção garantiu vaga na Copa do Mundo nesta rodada das Eliminatórias Sul-americanas – o Brasil era o único já classificado. A Colômbia era a única que esteve próxima de levar a vaga quando vencia o Paraguai por 1 a 0, em Bogotá, mas levou a virada de 2 a 1 no fim.

Quando o jogo estava empatado por 1 a 1, dois jogadores colombianos tiveram a chance de decidir, mas por excesso de individualidade, não marcaram. Com isso, os paraguaios, que enfrentam a já eliminada Venezuela na última rodada, ainda têm chances.

Quem está mais perto da vaga, mas ainda não classificado, é o Uruguai, que empatou sem gols com a Venezuela, fora de casa, e precisa apenas de um empate para se garantir. Mesmo em caso de derrota, pelo saldo de gols que tem, os

O Chile venceu o Equador por 2 a 1 e entrou na zona de classificação para a Copa do Mundo, mas ainda depende de uma combinação de resultados na última rodada.

VEJA OS JOGOS DA ÚLTIMA RODADA E A CLASSIFICAÇÃO DAS ELIMINATÓRIAS:

10/10 – Brasil x Chile

10/10 – Peru x Colômbia

10/10 – Uruguai x Bolívia

10/10 – Equador x Argentina

10/10 – Paraguai x Venezuela

Pos. Seleção Vitórias Pontos Saldo de gols Gols pró 1° Brasil 11 38 27+ 38 2° Uruguai 8 38 10+ 28 3° Chile 8 38 2+ 26 4° Colômbia 7 38 2+ 20 5° Peru 7 38 1+ 26 6° Argentina 6 38 1+ 16 7° Paraguai 7 38 -5 19 8° Equador 6 38 -1 25