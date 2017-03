Árbitro ganha presente do Real Madrid e gera polêmica na Espanha

O Real Madrid ganhou do Villarreal de maneira polêmica no domingo, por 3 a 2, e uma grande discussão começou após o presidente do Villa denunciar que os árbitros deixaram o estádio com sacolas do clube merengue. Alguns veículos conseguiram flagrar um dos juízes da partida com o presente.

“Os árbitros saíram do estádio com sacolas do Real Madrid (…) e isso não me parece correto”, afirmou o presidente Fernando Roig depois de ver o árbitro Gil Manzano com sacola com o logotipo do time da capital espanhola.

Em entrevista ao jornal Marca, o Comitê de Árbitros afirmou que a bolsa tinha produtos promocionais do time comandado por Zidane e declarou que: “na bolsa tinha chaveiros, pins e canetas do Real. Seis ou sete chaveiros, três ou quatro canetas e 15 ou 20 pins”.

O jornal de Madrid ainda afirma que é tradicional no mundo do futebol e também em jogos no Santiago Bernabéu, que os árbitros ganhem uma camisa relacionada à partida.

(Com Gazeta Press)