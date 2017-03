Arbitragem foi decisiva em virada épica do Barcelona

A histórica vitória do Barcelona por 6 a 1 diante do Paris Saint-Germain, que classificou a equipe catalã às quartas de final da Liga dos Campeões nesta quarta-feira, foi marcada por decisões bastante controversas da arbitragem do alemão Deniz Aytekin. A equipe francesa reclama especialmente dos dois pênaltis marcados para o Barcelona e convertidos por Neymar e Lionel Messi na segunda etapa.

Logo nos primeiros minutos, o árbitro Aytekin não viu pênalti em dois lances de bola na mão dentro da área, uma de Adrien Rabiot, do PSG, e outra de Javier Mascherano, do Barcelona. Os mais debatidos ocorreram na segunda etapa: aos cinco minutos, Neymar invadiu a área e Thomas Meunier escorregou. Em um lance inusitado, o jogador do PSG acertou a perna do brasileiro com a cabeça e Neymar caiu. O árbitro a princípio, não assinalou a penalidade, mas foi avisado pelo auxiliar. Na cobrança, Messi bateu forte e fez 3 a 0.

O que causou revolta nos jogadores do PSG, porém, ocorreu aos 45 da segunda etapa, quando Luis Suárez foi lançado, dividiu com o brasileiro Marquinhos e foi ao chão. O árbitro marcou o pênalti convertido por Neymar. Cinco minutos depois, Sergi Roberto marcou o gol que garantiu a épica classificação do Barcelona.